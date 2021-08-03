2021/08/03 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي عدد من مديريات التربية في بغداد وعدد ‏من المحافظات‎.‎ وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم دفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يوزع رواتب مديريات التربية ببغداد وعدة محافظات المركز الخبري الوطني.

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