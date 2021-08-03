نيجيرفان بارزاني : ندعم مطاليب تحويل سنجار الى محافظة

2021/08/03 | 11:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدرت رئاسة اقليم كردستان العراق بياناً بمناسبة الذكرى السابعة لابادة الايزيدية و عبر من خلالها دعمها الكامل لمشروع تحويل قضاء سنجار الى محافظة.البيان تضمن،“نستذكر الضحايا و ننحني لأجلهم فهم دائماً في ذاكرتنا و نتضامن مع ذوي الضحايا و نؤكد دعمنا الكامل لهم”.وتابع،“الايزيديين عينهم علينا جميعاً لذا يجب على كل الأطراف …

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