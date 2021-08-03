عام على انفجار مرفأ بيروت.. منظمتان تتهمان السلطات اللبنانية بعرقلة التحقيق

2021/08/03 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية أمضت السنة الماضية وهي تعرقل بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

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