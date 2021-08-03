حاملا رسالة من الكاظمي.. وزير التخطيط يصل إلى الكويت

2021/08/03 | 12:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، الى دولة الكويت في زيارة رسمية، حاملاً معه رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط وصل الى دولة الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأمير نواف الأحمد الصباح”.وأشار الى ان …

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