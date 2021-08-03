2021/08/03 | 12:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنكروا بزي عسكري..مسلحون يختطفون مواطنا من مزرعته شمال كركوك

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء بأن مسلحين مجهولين، يتنكرون بزي عسكري، اختطفوا مواطنا من مزرعته، شمال محافظة كركوك.

وقال المصدر، إن "أربعة مسلحين يتنكرون بالزي العسكري، اختطفوا المواطن هانه عدنان محمد، من مزرعته، شمال محافظة كركوك".

ولفت إلى ان "ثلاثة عمال كانوا برفقة المختطف، قام المسلحون بربط أيديهم، وعصب أعينهم، وتركوهم في المزرعة، فيما اقتادوا المختطف غلى جهة مجهولة".

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