صالح مغرداً بمناسبة الذكرى السابعة لإبادة الايزيديين: الاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط

2021/08/03 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

غرد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة لإبادة الايزيديين، فيما شدد على ان الاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط.

وقال صالح، في تغريدته، إن "الابادة الجماعية للايزيديين جرح كل الوطن و جريمة نكراء لا تُغتفر"، مشدداً على ان "الاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط".

وأضاف: "واجبنا انصاف الضحايا وتعويضهم، وامامنا استحقاقات ملحّة في إعادة النازحين واعمار سنجار وابعادها عن التجاذبات، والكشف عن مصير نحو 2700 ايزيدياً مختطفاً حتى الان مهمةٌ لا تقبل التهاون".

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