تداول فيديو رد فعل أمير الجوف بالسعودية بعد طلب إظهار تطبيق توكلنا

2021/08/03 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام محلية سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، على طلب موظف حكومي منه إبراز تطبيق توكلنا.

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