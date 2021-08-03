في ذكرى الابادة الجماعية.. شنكالي يدعو لانصاف سنجار ومنح اهلها حقوقهم الكاملة

2021/08/03 | 12:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب السابق عن محافظة نينوى ماجد شنكالي، حكومتي بغداد واربيل الى تفعيل الاتفاقالمبرم بين الطرفين والمتعلق بتطبيع الاوضاع في قضاء سنجار وتهيئة الارضية المناسبة لعودة أهلها.

وقال شنكالي في بيان صحفي، إن “قضاء سنجار وبعد سبعة اعوام على اسوء النكبات التي تعرض لها باجتياح زمر داعش الارهابيةللمنطقة وسبي اهلها، وخطف اطفالها من الاخوة الايزيديين ،وقتل شبابها ورجالها من كل المكونات فهي اليوم ما زالت تعيش اوضاعاً لاتسراي انسان ، وما زالت الوعود هي الشئ الوحيد الذي ينهال على أبنائها دون تطبيق فعلي على الارض“، مبينا ان “البنى التحتية للقضاءحتى اللحظة ما زالت لا تصلح للحياة الكريمة، كما ان أكثر من 80% من ابناءها ما زالوا نازحين في المخيمات او محافظات اخرى اومهاجرين الى دول أوروبا ويعيشون ظروف قاسية جدا“.

واضاف شنكالي، “يضاف الى هذه المعاناة ملف المختطفات اللاتي حتى اللحظة لم يكشف مصيرهن، كما لم يتم تعويض اهالي القضاء عنالدمار والظلم الذي لحق بهم“، مشددا على ان “القضاء للأسف الشديد حتى اللحظة يعيش في حالة صراع تتداخل فيه اطراف داخليةواقليمية وهو محتل من قبل فصائل مسلحة غير عراقية دون تنفيذ للاتفاق المبرم بين بغداد واربيل بشان تطبيع أوضاع القضاء تمهيدا للعودةالكريمة الى أهلها“.

واكد شنكالي، ان “هذا الوضع يمثل نقطة سوداء في تأريخ العراق الحديث وسيئة تحسب على القوى السياسية التي تصدت للملفالسياسي في البلد بهذه المرحلة، وحالة تخلق الشك والريبة بجدية الحكومة والكتل السياسية المتنفذة في حل مشكلة سنجار واهلها“.

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