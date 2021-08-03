امطار في اماكن متفرقة.. تغيرات في طقس العراق خلال الايام الاربعة المقبلة

2021/08/03 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، حالة الطقس في الأيام

الاربعة المقبلة، فيما توقعت سقوط زخات

مطر خفيفة في أماكن متفرقة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس اليوم

الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع م

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