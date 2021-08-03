اليابان تدعم الانتخابات العراقية بمليوني دولار (صور)

2021/08/03 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة اليابانية في العراق، عن

الإسهام بمشروع الامم المتحدة الخاص

بدعم وتمويل بناء القدرات لكوادر

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

العراقية بمليوني دولار.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة ن

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