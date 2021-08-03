القبض على متهمين بالسرقة والمواد المخدرة ومتسولين في ثلاث محافظات

2021/08/03 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بالسرقة وترويج المخدرات ومواد قانونية مختلفة في ثلاث محافظات.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على متهم بالقتل العمد وآخر بالسرقة، اضافة الى انها ألقت القبض على (٤٩) متسولآ في العاصمة بغداد".واشارت الى "ضبط (2 كليو غرام) من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان".

وأضافت الوكالة، ان "مفارزها ألقت القبض على (٧) متهمين بمواد قانونية مختلفه في محافظة صلاح الدين".

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