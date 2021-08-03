الاطاحة بشبكة أرهابية خططت لتنفيذ غزوة العيد

2021/08/03 | 12:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال ايام عيد الاضحى بما يعرف بــــغزوة العيد.

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