2021/08/03 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمة بالاتجار بالبشر "بيع الاطفال" حديثي الولادة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة إجرام الاتجار بالبشر، فرع الكرخ، ومفرزة من استخبارات الفوج، اثناء ممارسات التحري وتنفيذ أومر القبض ومتابعة المشتبه بهم في حي الحسين، غربي العاصمة بغداد، ألقت القبض على امرأة متهمة بالاتجار بالبشر من خلال بيع الاطفال حديثي الولادة بالاتفاق مع القابلة المأذونة والتي تبرم عمليات الاتفاق مع أولياء الأمور، على بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية".

واضاف البيان انه "حسب اعترافات احد الشهود الموثق بدليل بيع الاطفال (١٢،٠٠٠،٠٠٠) مليون مقابل الطفل الذكر و(٦،٠٠٠،٠٠٠) مقابل الطفل الانثى، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمة بـ'بيع الأطفال' حديثي الولادة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمة بـ'بيع الأطفال' حديثي الولادة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).