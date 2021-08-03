شركة بريطانية ترفع انتاجها في إقليم كردستان إلى اكثر من 32 الف برميل يوميا

2021/08/03 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة Genel Energy، ومقرها المملكة المتحدة والتي تركز عملياتها في إقليم كوردستان العراق، ارتفاع إنتاجها النفطي في الإقليم بنسبة 2٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة في تقرير لها على موقعها الرسمي، ان "انتاجها ارتفع إنتاج إلى 32760 برميل في اليوم في النصف الأول من هذا العام أعلى قليلاً من متوسط الإنتاج لعام 2020 البالغ 31980 برميلاً في اليوم"، مبينة أن "الارتفاع جاء من حقل إنتاج رابع في سارتا وزيادة الإنتاج في بيشكابير".

وأضافت أنه "إذا استمرت قوة أسعار النفط هذه خلال العام كما هو متوقع ، فسوف نزيد من عزمنا في النصف الثاني من عام 2021 على العودة إلى نشاط الحفر في أسرع وقت ممكن في حقل طاوكي وحقل سارتا".

وأشارت إلى أن متوسط إنتاج رخصة طاوكي الإجمالية بلغت 110300 برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2021 ، منها ساهم الحقل بيشكابير بـ 63000 برميل يوميًا وحقل طاوكي بـ 47300 برميل يوميًا.

ولفتت إلى أنه "من المقرر إنشاء خمسة آبار جديدة في بيشكابير في عام 2021.



الأول قيد الإنتاج ، ويجري العمل على اثنتين أخريين اكتمل ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما قريبًا وسيتم حفر اثنين آخرين في الفترة المتبقية من العام".

وتمتلك Genel حصة 25٪ في ترخيص Tawke ، الذي يضم حقلي Tawke و Peshkabir ، اللذين تديرهما شركة DNO النرويجية.

كما تمتلك جينيل 30٪ من أسهم سارتا و 44٪ في طق طق و 40٪ في قره داغ.

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