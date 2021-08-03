لتسقط أنظمة الفراعنة.. والأهرامات... والروبويات... - غسان صابور

2021/08/03 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور هنا..



بهذه الكلمات أنا لا أتكلم عن فراعنة مصر التاريخيين..



ولا عن الأهرامات التي دفنوا بها..



والتي كانت وما زالت أمكنة سياحية وروائية استقطبت وجذبت..



مئات الكتاب والقصصيين والروائيين وكتاب السيناريوهات السينمائية..



وملايين السواح...



إنما أتكلم عن الحكام وأصحاب المصالح الذين يديرون ـ بعالمنا اليوم ـ الحكومات والمؤسسات العالمية..



والتي تقرر بكل مكان بعالمنا المحزن التعيس..



من يموت..



ومن يعيش...



قواع ......





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