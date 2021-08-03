2021/08/03 | 13:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص ملاكات طبية وإدارية أسبانيةلإدارة مستشفى الطب الرياضي الجديد في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة والشباب : كادر طبي إسباني لإدارة مستشفى الطب الرياضي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرياضة والشباب : كادر طبي إسباني لإدارة مستشفى الطب الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).