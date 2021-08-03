2021/08/03 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / المركز الخبري الوطني أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، بتدمير أوكار وأنفاق لتنظيم داعش ‏الإرهابي ومعالجة عبوات ناسفة بين ديالى وكركوك.‏ وقال اللواء رسول، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإتحادية تدمر أوكاراً وأنفاقاً لداعش في ديالى وكركوك المركز الخبري الوطني.

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