2021/08/03 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلن مصدر محلي رسمي من النجف ، ان "محكمة جنايات المحافظة ، أصدرت حكمها على احد تجار المخدرات بالسجن المؤبد بتهمة نقل المخدرات من مدينة العمارة الى مدينة النجف./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنايات النجف تحكم على احد تجار المخدرات بالسجن المؤبد بتهمة نقل المخدرات من العمارة الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنايات النجف تحكم على احد تجار المخدرات بالسجن المؤبد بتهمة نقل المخدرات من العمارة الى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).