البرازيل تتاهل لنهائي فعالية كرة القدم الاولمبية

2021/08/03 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل المنتخب البرازيلي الى نهائي فعالية كرة القدم الأولمبية بعد فوزه على نظيره المكسيكي 4-1بفارق ضربات الجزاء.وانتهت المباراة بوقتها الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي./انتهى3

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