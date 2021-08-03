تدمير أوكار وأنفاق لداعش ومعالجة عبوات ناسفة بهذه المناطق

2021/08/03 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تدمير أوكار وأنفاق لداعش ومعالجة عدد من العبوات الناسفة .

وقال رسول في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، ان "قوة من الشرطة الاتحادية، نفّذت عملية أمنية واسعة، لتفتيش سلسلة تلال حمرين ووادي زغيتون".

وأضاف انه "‏تم خلال العملية تدمير 4 أوكار ونفقين لعصابات داعش، فضلاً عن معالجة 6 عبوات ناسفة".

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