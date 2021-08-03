بالفيديو.. إخماد حريق مخزن تابع لمطعم شعبي بالكرادة

2021/08/03 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإخماد حريق مخزن تابع لمطعم شعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "فرق الدفاع المدني التابعة لمركز الكرادة اخمدوا حادث حريق في مخزن تابع لمطعم شعبي طابق ثاني مشيد من (السندويج بنل) في منطقة الكرادة وسط بغداد".وأضاف ان "الحريق نتج عن تماس كهربائي".

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