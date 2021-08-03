الذكر بـ12 مليون دينار والانثى بـ6 ملايين.. تعرف على اخطر تاجرة للبشر في بغداد!

2021/08/03 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، من القاء القبض على متهمة بالاتجار بالبشر حديثي الولادة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 آب 2021)، انه "تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مكتب مكافحة اجرام الاتجار بالبشر فرع الكرخ ومفرزة من استخبارات الفوج، اثناء ممارسات التحري وتنفيذ اومر القبض ومتابعة المشتبه بهم في حي الحسين غربي العاصمة بغداد، من القاء القبض على إمراة متهمة بالاتجار بالبشر من خلال بيع الاطفال "حديثي الولادة" بالاتفاق مع والدتها القابلة المأذونة والتي تبرم عمليات الاتفاق مع أولياء الأمور "معدومي الضمير" على بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية".

واضاف البيان، أنه "حسب إعترافات احد الشهود الموثق بدليل بيع الاطفال 12.000.000 مليون مقابل الطفل الذكر و 6.000.000 مقابل الطفل الانثى، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة".

N.A

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