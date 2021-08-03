طوكيو2020: البرازيل إلى نهائي منافسات كرة القدم

2021/08/03 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على المكسيك بركلات الجزاء الترجيحية (4-1).سيطر التعادل السلبي على أحداث مواجهة المكسيك والبرازيل، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي دون تسجيل أهداف.وأشهر حكم اللقاء، 8 إنذرات صفراء، منهم 4 كروت للاعبي البرازيل، دييغو كارلوس، أنتوني، برونو جيماريس، ورينير جيسوس كارفاليو، و4 للاعبي المكسيك سيزار مونتيس، ديغو لاينز، وفلاديمير لورونا، ولويس مورو.

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