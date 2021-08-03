2021/08/03 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزم قانون جديد صدر في المغرب ونشر في

الجريدة الرسمية، الأطباء على كتابة

وصفاتهم الطبية بخط مقروء ومفهوم.

ونص القانون الجديد في بابه الأول

المتعلق بجودة العلاجات، وهو مدرج في

القسم الثاني على أنه "يج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون جديد في المغرب يلزم الأطباء بكتابة وصفاتهم العلاجية بخط واضح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون جديد في المغرب يلزم الأطباء بكتابة وصفاتهم العلاجية بخط واضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).