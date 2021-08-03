كلمة صدق.. عرب الأولمبياد وروتين المُنح !

2021/08/03 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

يوماً بعد آخر، تتضح استعدادات دول

العالم واختصاصاتها الرياضية وعملها

المُتقن، فقد أفرز أولمبياد طوكيو 2020

العديد من النماذج الرائعة في العمل

الرياضي المتميّز حدّ التخصّص كما فعلت

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