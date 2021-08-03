الكاظمي يستقبل عائلات ذوي ضحايا مستشفى الحسين

2021/08/03 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

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أهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال لقائه عوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار:

نستقبلكم اليوم، وقلوبنا يملؤها الحزن والحسرة على فقدان أعزائكم في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين (ع).

حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003.

دعوناكم لنقول لكم: إن دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة.

قلناها ونقولها مرة أخرى: إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد.

هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم.

يوم أمس شرعنا بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، الذي سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات في جميع القطاعات؛ ومن أجل أبناء شعبنا ومستقبل أطفالنا رغم التحديات التي نواجهها.

قريباً جداً ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) نتائج التحقيق، وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب.

وجهنا بإنجاز معاملاتكم بالسرعة القصوى، وسوف أتابعها شخصياً؛ من أجل استحصال حقوقكم، وهذا أقل ما تفعله الحكومة لكم، ونعلم أن هذا لا يعوّض حرقة فقدكم.

نجدد عزاءنا لكم، وعظيم مواساتنا، وندعو الله سبحانه أن يلهمكم الصبر على فقدكم.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء3- آب - 2021

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