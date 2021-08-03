الكاظمي : شرعنا بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي

2021/08/03 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بغداد/ نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس شرعنا بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، الذي سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات في جميع القطاعات، ومن أجل أبناء شعبنا ومستقبل أطفالنا رغم التحديات التي نواجهها./انتهى ح

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