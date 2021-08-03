الكاظمي لعوائل شهداء ذي قار : اللجنة المكلفة بالتحقيق في حريق مستشفى الامام الحسين ستعلن نتائجها قريبا جدا

2021/08/03 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) ستعلن نتائج التحقيق قريبا جدا .وقال الكاظمي ، خلال لقائه عوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار اليوم الثلاثاء ، " أعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب "./انتهى5

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