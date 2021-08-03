افتتاح اول مركز تطعيم بلقاح كورونا في كربلاء خارج المواقع الصحية

2021/08/03 | 15:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توفير أكثر من 50 جرعة في اليوم الأول من لقاح فايزر.

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