2021/08/03 | 15:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو أمير الكويت لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو أمير الكويت لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).