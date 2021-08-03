الكاظمي يؤكد لذوي شهداء فاجعة مستشفى الحسين قرب اعلان نتائج التحقيق

2021/08/03 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، لذوي شهداء فاجعة مستشفى الحسين قرب اعلان نتائج التحقيق.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، أهم ما تحدث به الكاظمي خلال لقائه عوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار : "نستقبلكم اليوم، وقلوبنا يملؤها الحزن والحسرة على فقدان أعزائكم في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين (ع)"، مبينا ان "حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003".

وأضاف : "دعوناكم لنقول لكم: إن دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة"، موضحا اننا "قلناها ونقولها مرة أخرى: إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد".

وأشار الى ان "هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم"، مضيفا ان "يوم أمس شرعنا بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، الذي سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات في جميع القطاعات؛ ومن أجل أبناء شعبنا ومستقبل أطفالنا رغم التحديات التي نواجهها".

واكد الكاظمي انه "قريباً جداً ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) نتائج التحقيق، وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب"، مبينا اننا "وجهنا بإنجاز معاملاتكم بالسرعة القصوى، وسوف أتابعها شخصياً؛ من أجل استحصال حقوقكم، وهذا أقل ما تفعله الحكومة لكم، ونعلم أن هذا لا يعوّض حرقة فقدكم".

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