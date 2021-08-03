2021/08/03 | 15:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن تفاصيل هاتفي غوغل “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” وتوقيت إطلاقهما

كشفت تسريبات صحفية عن تفاصيل جديدة حول هاتفي غوغل المرتقبين “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” وتوقيت إطلاقهما إلى الأسواق العالمية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم أرينا” التقني المتخصص أن الهاتفين متوقع أن يتم إطلاقهما رسميا في هذا الخريف.

وأوضح التقرير أن أهم ما يميز هاتفي “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” اعتمادهما على معالج جديد تماما من نوع “تنسور”، والذي سيوفر أداء مميز للهاتفين، بالإضافة إلى نظام الكاميرا الجديد كليا.

ويعمل معالج هاتفي غوغل الجديدين بمفهوم الذكاء الصناعي، ويشبه كثيرا في مفهومه سلسلة معالجات “أيه” المستخدمة في هواتف “آيفون”.

ورفضت غوغل الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجات الجديدة، واكتفت بالقول إنها ستقدم مفهوما مغايرا تماما في استخدام الهواتف الذكية، وستجعلها أسرع وأذكى وأكثر أمانا من ذي قبل.

ويدعم هاتفي “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” تقنيات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، التي تتجاوز على ما يبدو كافة ما أطلقته غوغل من قبل.

وستستغل غوغل تلك التقنيات الذكية الجديدة في نظام الكاميرات الجديدة في هاتفيها، حيث يحتوي كليهما على نفس الكاميرات العريضة والواسعة للغاية، بنسبة تقريب تصل إلى 4 أضعاف، ولكن لم تكشف أيضا عن تفاصيل تلك الكاميرات حتى الآن.

وقالت مصادر من داخل غوغل إن كاميرات هاتفي “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” سيمكنها التقاط مقاطع فيديو بجودة مماثلة أو أفضل من كاميرات هاتف “آيفون 12 برو ماكس”.

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