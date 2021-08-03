الكاظمي يلتقي عوائل ضحايا مستشفى الحسين ويكشف عن التحقيقات والسبب

2021/08/03 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، جهاتا - لم يسمها- بالتعمد على إستمرار الفوضى بالبلاد، وإضعاف الدولة العراقية.

وقال الكاظمي خلال لقائه ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار، (3 آب 2021)، إن "حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكميا منذ العام 2003".

وتابع، أن "ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات، إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد".

الكاظمي أضاف أيضا، "هنالك تعمدا بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم".

وأكد رئيس الحكومة على أنه "قريبا جدا ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين نتائج التحقيق، وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب".

وأردف الكاظمي بالقول: "وجهنا بإنجاز معاملاتكم بالسرعة القصوى، وسوف أتابعها شخصيا، من أجل استحصال حقوقكم، وهذا أقل ما تفعله الحكومة لكم، ونعلم أن هذا لا يعوض حرقة فقدكم".

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