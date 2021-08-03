2021/08/03 | 15:10 - المصدر: بي بي سي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "دنيانا": لماذا نخشى التربية الجنسية؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/03 | 15:10.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دنيانا": لماذا نخشى التربية الجنسية؟) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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