العراق.. الإطاحة بشبكتين متطرفتين في كركوك والأنبار

2021/08/03 | 15:11 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء الإطاحة بشبكتين متطرفتين في كركوك والأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها في بيان إنه بعد إطاحتها بشبكة كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر وبعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقب أمني واستخباري نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الايقاع بخلية ثانية في الأنبار.

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وأضاف البيان أن خلية الأنبار كانت تنوي تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة "لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي" .

وتابع "التحقيقات الأولية كشفت عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات..



لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى".

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