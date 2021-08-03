2021/08/03 | 15:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: حادثة حريق مستشفى الحسين في ذي قار نتيجة خلل في المنظومة الادارية للدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/03 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: حادثة حريق مستشفى الحسين في ذي قار نتيجة خلل في المنظومة الادارية للدولة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: حادثة حريق مستشفى الحسين في ذي قار نتيجة خلل في المنظومة الادارية للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).