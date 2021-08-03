2021/08/03 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للمسافرين الدائمين على متن رحلات خطوط "كانتاس" الجوية استخدام نقاط برنامج الولاء للمزايدة على مقعدين من مقصورة رجال الأعمال أزيلا من إحدى طائرات إيرباص إيه 380 التابعة لشركة الطيران الأسترالية.

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