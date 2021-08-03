2021/08/03 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حادث حريق داخل بناية دائرة التعويضات في منطقة شارع الرشيد وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “حريقاً أندلع داخل بناية دائرة التعويضات في منطقة شارع الرشيد”.

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