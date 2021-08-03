الكاظمي: سنعلن نتائج تحقيق فاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) والمقصر سيلاقي أشد العقاب

2021/08/03 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بمعاقبة المسؤولين عن حريق مركز العزل في مستشفى الحسين، والذي أودى بحياة 60 شخصا.

وقال الكاظمي خلال لقائه عوائل شهداء مستشفى الحسين في ذي قار، إن “حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003″، مؤكدا أن “دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة”.

وأردف: “قلناها ونقولها مرة أخرى: إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد”، مضيفا أن “هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم”.

وتابع: “يوم أمس شرعنا بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، الذي سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات في جميع القطاعات؛ ومن أجل أبناء شعبنا ومستقبل أطفالنا رغم التحديات التي نواجهها”.

وأكمل: “قريباً جداً ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) نتائج التحقيق، وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب”.

ومضى قائلا: “وجهنا بإنجاز معاملاتكم بالسرعة القصوى، وسوف أتابعها شخصياً؛ من أجل استحصال حقوقكم، وهذا أقل ما تفعله الحكومة لكم، ونعلم أن هذا لا يعوّض حرقة فقدكم”.

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