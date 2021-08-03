الكاظمي يستقبل عوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار: دماء ذويكم في أعناقنا وسنعاقب المسؤولين

2021/08/03 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الثلاثاء، لذوي شهداء حادث مستشفى

الإمام الحسين (ع) قرب إعلان نتائج

التحقيق.

وقال الكاظمي خلال لقائه عوائل شهداء

مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار بحسب

بيان لمكت

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