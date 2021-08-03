مزيّفون دون أن ندري - نادية خلوف

#نادية_خلوف لطالما سألت نفسي: هل أنا مزيّفة؟ كان الجواب .لا.
أعبّر حقيقة عما يدور في ذهني، لا أهتم لما يقول النّاس.
لم أفكّر يوماً أن الزّيف هو الحقيقة بنظر من يزيّفها ، نحن لا نعرف أنّنا مزيفون إلا بعد أن نراجع أنفسنا .
في مرّة كتبت مقالة حنين لدمشق، وبينما كنت أكتبها كانت أضلعي تلتهب بالحنين، ودمعي ينزل ، فخرج معي نصّ أدبي جميل لولا أن فيه بعض الأخطاء اللغوية، لكنّه كان نصّاً مزيّفاً.
لماذا؟ لأنّني عند ......
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