مزيّفون دون أن ندري - نادية خلوف

2021/08/03 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لطالما سألت نفسي: هل أنا مزيّفة؟ كان الجواب .لا.



أعبّر حقيقة عما يدور في ذهني، لا أهتم لما يقول النّاس.



لم أفكّر يوماً أن الزّيف هو الحقيقة بنظر من يزيّفها ، نحن لا نعرف أنّنا مزيفون إلا بعد أن نراجع أنفسنا .



في مرّة كتبت مقالة حنين لدمشق، وبينما كنت أكتبها كانت أضلعي تلتهب بالحنين، ودمعي ينزل ، فخرج معي نصّ أدبي جميل لولا أن فيه بعض الأخطاء اللغوية، لكنّه كان نصّاً مزيّفاً.



لماذا؟ لأنّني عند ......





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