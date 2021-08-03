م 1 / ف 19 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 841 - أحمد صبحى منصور

2021/08/03 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 841ملاحظة هذا العام يتميّز بثلاثة أحداث : وباء الطاعون ، مرض برسباى ووفاته ، ثم تعيين ابنه يوسف سلطانا.



هذا بالإضافة الى أنباء أخرى .



ونتعرض لها بالتفصيل والتحليل .



يقول المقريزى : ( سنة إحدى وأربعين وثمانمائة: )( شهر المحرم، أوله يوم السبت: )المماليك الجلبان ( السلطانية ) ينهبون بيوت ......





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