السفير الأميركي : العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الإدارات في البيت الأبيض

2021/08/03 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الإدارات في البيت الأبيض.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وضمن سلسلة الجلسات الحوارية الاستراتيجية الدورية، وبحضور مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، عقدت مستشارية الأمن القومي جلسة حوارية في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، واستضافت السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر".وتابع البيان أن "الجلسة شهدت طرحاً لمجموعة أسئلة على السفير الأمريكي من قبل الحاضرين، تتعلق بحجم ونوع الدعم الذي ستقدمه واشنطن للعراق".وقدم السفير الامريكي خلال الجلسة الحوارية "ايجازاً عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين العراق وامريكا، والمستجدات التي حصلت في ظل ادارة الرئيس جو بايدن"، مؤكداً "اهمية تطوير العلاقة مع العراق والاهتمام به، لاهميته الاستراتيجية في الشرق الأوسط".واوضح تولر ان "العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الادارات في البيت الابيض، مشيرا الى اهمية استمرار دعم العراق".وبين "دور الولايات المتحدة بتخصيص الاموال لدعم الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة"، لافتا الى ان "الدعم الامني سيكون لتمكين كافة القوات الامنية العراقية من اداء مهامها في مكافحة الارهاب والتحديات الامنية". من جانبه اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي على "اهمية الاستفادة وتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي، لتطوير القطاع الصحي والتعليمي والطاقة"، موضحا ان "ماحصل في الجولة الرابعة من الحوار مع واشنطن كان ايجابيا ويصب في مصلحة العراق وشعبه".

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