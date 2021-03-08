بعمر 89 عاماً.. وفاة المقاتل في الحشد الشعبي علي جبر

2021/08/03 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

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بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

صدق الله العلي العظيم

بعد رحلة جهادية ومسيرة عطاء بدأها شابا وحتى سن الكهولة، ترجل المجاهد عن صهوة جواده ملبيا نداء ربه الكريم بعد ان لبى نداء الجهاد في سبيل الله تعالى في أكثر من ميدان ومنازلة.

ننعى ببالغ الحزن والأسى وبمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره نبأ وفاة شيخ من شيوخ الجهاد وبطل من الأبطال الافذاذ الحاج علي جبر حسين البوعطية (مواليد العام 1932) أحد قامات الجهاد في اللواء الثامن بالحشد الشعبي بعد حياة افناها في التضحية والفداء من أجل الدين والوطن والمقدسات، لم يوقفه مرض ولا تعب ولا تقدم السن.

واننا اذ نزف المجاهد البطل أبو علي فاننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه، سائلين الله تعالى ان يلهمهم الصبر والسلوان ويسكن الفقيد فسيح جناته ويحشره مع من أحب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

وعزاؤنا في الراحل الكبير انه ترك سفرا جهاديا خالدا سيبقى معينا لكل المجاهدين يستمدون منه العون في مواصلة طريق التضحية والفداء دفاعا عن وطننا الحبيب وشعبه ومقدساته وكرامته وسيادته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

هيئة الحشد الشعبي

اللواء الثامن

3 / 8 / 2021

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