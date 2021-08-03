2021/08/03 | 15:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأظهرت أرقام رسمية تركية، أن السياح الإيرانيين والعراقيين من أكثر الأجانب زيارة إلى إسطنبول.وكشفت مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، أن المدينة استقبلت قرابة 3 ملايين سائحاً أجنبياً، خلال النصف الأول من العام الجاري.وبحسب بيانات فإن المدينة استقبلت أكبر عدد من السياح، خلال يونيو/ حزيران الماضي، وذلك عقب رفع قيود مكافحة وباء كورونا.واستقبلت المدينة …

ظهرت المقالة الالمان والإيرانيون والعراقيون الأكثر زيارة إلى إسطنبول أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الالمان والإيرانيون والعراقيون الأكثر زيارة إلى إسطنبول) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الالمان والإيرانيون والعراقيون الأكثر زيارة إلى إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).