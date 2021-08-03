جرذ حفر الباطن - فرات المحسن

2021/08/03 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن أطل عريف شاكر برأسه عبر الباب الضيق للملجأ وقال : ــ أتيت لأبلغك بأن عبد الرحمن سوف يذهب غداً بمأمورية إلى بغداد.



تستطيع أن تبعث معه رسالة إلى أهلك ، هو من أخبرني بذلك.



فقد طلب منه مساعد الفوج نقل وإيصال رسائل جميع من يسكن أهلهم مدينة بغداد.



قرار إيصال الرسائل جزء من المأمورية الموعودة.ـ ربما أفعل، أحاول ،شكرا.قلت ذلك وأنا أشعر بكدر وخواء يشطر روحي ويشتتها بعد أن امتدت بنا الأيام في هذ ......





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