مدينة ووهان تخضع جميع سكانها لفحوص بعد تسجيل 7 إصابات بكورونا

2021/08/03 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات في مدينة ووهان الصينية إخضاع جميع سكانها البالغ عددهم ما يقارب 11 مليون إلى فحص الكشف عن الإصابة بكورونا من عدمه.

ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل سبع حالات ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع العام الماضي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سجلت السلطات الصينية 61 إصابة محلية بالفيروس في وقت وصلت المتحورة دلتا سريعة العدوى إلى عشرات المدن بعد أن تسببت إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بإصابات أخرى على مستوى البلاد.

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