إصابة شيخ عشيرة بهجوم مسلح انتقاما من تنفيذ ضابط أمر القاء قبض شرقي بغداد

2021/08/03 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب شيخ عشيرة في مدينة الصدر شرقي بغداد بهجوم مسلح استهدف أحد وجهاء العشائر، انتقاما من تنفيذ ضابط ينتمي للعشيرة أمر إلقاء قبض بحق أحد ذوي المهاجمين.

وذكر مصدر أمني أن ثلاثة مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخصين ما أدى إلى إصابات بالغة لديهما، مضيفا أن الشخصين المصابين وأحدهما شيخ عشيرة ينتميان إلى عشيرة ضابط الذي نفذ أمر إلقاء قبض بحق أحد أقرباء المجموعة المسلحة المهاجمة.

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