بينيت: إسرائيل قادرة على التحرك بمفردها ضد إيران

2021/08/03 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل قادرة على التحرك بمفردها ضد إيران، وذلك بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرد سيكون "جماعيا" على هجوم استهدف ناقلة تشغلها إسرائيل في الأسبوع الماضي قبالة ساحل سلطنة عمان.

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