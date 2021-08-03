رئيس الوزراء العراقي: إعلان نتائج التحقيق بفاجعة مستشفى الحسين قريباً

2021/08/03 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة التي تم تكليفها للتحقيق بفاجعة مستشفى الحسين في ذي قار ستعلن نتائج التحقيق قريباً جداً، مؤكدا بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب.وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه عوائل شهداء …

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